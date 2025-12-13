Strage di piazza Dalmazia la sindaca alla cerimonia in ricordo di Samb Modou e Diop Mor FOTO

Firenze non dimentica la drammatica giornata del 13 dicembre 2011 in piazza Dalmazia: per la nostra comunità è una ferita al cuore difficile da risarcire e la memoria è ancora viva a 14 anni di distanza” ha detto la sindaca Sara Funaro, che questa mattina ha ricordato Samb Modou e Diop Mor. Firenzetoday.it

Strage di piazza Dalmazia, la cerimonia in ricordo di Samb Modou e Diop Mor - Sono passati 14 anni da quando Samb Modou e Diop Mor furono uccisi a Firenze. 055firenze.it

