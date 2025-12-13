strage di piazza dalmazia la sindaca alla cerimonia in ricordo di samb modou e diop mor foto

Firenze non dimentica la drammatica giornata del 13 dicembre 2011 in piazza Dalmazia: per la nostra comunità è una ferita al cuore difficile da risarcire e la memoria è ancora viva a 14 anni di distanza” ha detto la sindaca Sara Funaro, che questa mattina ha ricordato Samb Modou e Diop Mor. Firenzetoday.it

Strage di piazza Dalmazia, la cerimonia in ricordo di Samb Modou e Diop Mor - Sono passati 14 anni da quando Samb Modou e Diop Mor furono uccisi a Firenze. 055firenze.it

Ieri a Milano in corteo per il 56esimo anniversario della strage di Piazza Fontana, che segnò l’inizio della “strategia della tensione”. Quelle bombe furono messe dai fascisti, ma le mani che li armarono erano quelle dei padroni e dello Stato borghese, pronti a t - facebook.com facebook

Perché non approfittare del 56° anniversario della strage di piazza Fontana per fare una bella polemica antifascista contro il governo? x.com