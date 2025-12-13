Strade dissestate e prive di illuminazione | un ambiente insicuro e disagevole

Brindisi si confronta con problemi di sicurezza e disagio nelle periferie, caratterizzate da strade dissestate, assenza di illuminazione pubblica e condizioni di abbandono. Questa situazione evidenzia le difficoltà di un ambiente urbano che necessita di interventi immediati per migliorare la qualità della vita dei residenti.

BRINDISI - Una città dove le periferie sembrano abbandonate a loro stesse, con la completa assenza di "illuminazione pubblica, strade dissestate e, in alcuni tratti, del tutto non asfaltate". È questa la denuncia che arriva dal quartiere Sant'Elia di Brindisi, in particolare via dei Mestieri e. Brindisireport.it

Ozieri, strade dissestate: interventi di rifacimento e illuminazione - Procede senza sosta la programmazione nel Comune di Ozieri per la sistemazione delle strade urbane dissestate, che presentano l’asfalto in condizioni critiche. unionesarda.it

Manca la pubblica illuminazione, furti nelle strade al buio: l'ira dei residenti - Zone prive di illuminazione a Nocera Superiore, emergenza furti segnalata da residenti e cittadini proprio lungo quelle strade. msn.com