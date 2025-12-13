Strada dimenticata in contrada Palmarini | Noi residenti abbandonati

In contrada Palmarini, nelle campagne del rione Sant'Elia, una strada sterrata è ormai dimenticata, ricoperta di pozzanghere e segnata dal degrado. I residenti denunciano l'abbandono e le difficoltà quotidiane causate dallo stato di incuria di questa via, simbolo di un isolamento che si protrae nel tempo.

La strada sterrata è ricoperta di pozzanghere. Regna il degrado in contrada Palmarini, nelle campagne del rione Sant'Elia. La segnalazione arriva da un residente del posto, unico utente di una stradina dissestata, percorsa anche da altri cittadini della zona.

Contrada Palmarini, Brindisi

