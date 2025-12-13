STORIE VINCENTI Conegliano Trento e Bologna | il successo venuto dal territorio

Tre città, tre storie di successo nate lontano dai grandi centri urbani, che dimostrano come il talento e l’innovazione possano emergere ovunque. Provenienti da Conegliano, Trento e Bologna, queste imprese hanno riscritto le regole del successo, diventando esempi di eccellenza territoriale e di capacità di innovazione.

Campioni a sorpresa pubblicato da Egea racconta tre imprese nate lontano dai grandi centri ma capaci di riscrivere le regole del successo: Conegliano, Trento e Bologna. L'autore Marco Alfieri si sofferma sul valore della cultura del gruppo, della visione e della governance che permettono di raggiungere traguardi inaspettati. Sono le storie della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano nel volley, dell'Aquila Basket Trento e del Bologna nel calcio. Tre percorsi in apparenza molto diversi, ma "tutti e tre casi virtuosi di organizzazioni sportive outsider, di provincia, che hanno raggiunto livelli d'eccellenza sportiva sfidando colossi più strutturati e metropolitani", scrive Alfieri.

PALAVERDE. Play-off, sem., gara 2. Imoco Volley Conegliano Vs Pomì Casalmaggiore. 20 aprile 2015

