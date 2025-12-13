Storia musica e un po’ d’avventura Il ritorno di ’Ferrara inesplorata’

Il progetto ’Ferrara inesplorata: storia, musica e avventura tra Rivoluzioni e Insorgenze’ rinnova l’interesse per il patrimonio culturale della città. Promosso dall’associazione Borgo dei Leoni, offre un percorso che unisce memoria, divulgazione e valorizzazione, coinvolgendo residenti e visitatori in un viaggio tra storia, musica e avventure nel cuore di Ferrara.

E’ un percorso che punta a unire memoria, divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio il progetto ’Ferrara inesplorata: storia, musica e avventura tra Rivoluzioni e Insorgenze’ al via in questi giorni per iniziativa dell’associazione Borgo dei Leoni. Gli intenti e il programma del progetto sono stati illustrati, in municipio, dall’assessore al Turismo Matteo Fornasini e dai rappresentanti dell’associazione Borgo dei Leoni Marco Sarti (presidente), Alberto Ferretti (vicepresidente) e Raffaele Ferretti. "Le iniziative dell’associazione Borgo dei Leoni contribuiscono a valorizzare aspetti storici e culturali della nostra città e del nostro territorio – ha affermato l’assessore comunale Matteo Fornasini –. Ilrestodelcarlino.it

