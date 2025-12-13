Stop alle auto termiche nel 2035 | il mercato vince?

L'annuncio dello stop alle auto termiche entro il 2035 ha generato un acceso dibattito, con possibili rinvii che alimentano incertezze. Mentre le politiche puntano sulla transizione ecologica, il mercato si dimostra riluttante ad abbandonare le tecnologie tradizionali, evidenziando le tensioni tra obiettivi ambientali e realtà economiche.

Che gran confusione con lo stop alle auto termiche che, sembra, possa essere rinviato. A vincere è il mercato che rifiuta, in particolare alle nostre latitutini, di passare ad una nuova tecnologia in grado di ridurre drasticamente l’inquinamento ambientale. La scusa è la stessa di sempre, costi elevati (come se e termiche le regalassero), lunghi tempi di ricarica alle colonnine, poca elasticità negli spostamenti fuori città. La realtà è che la salvaguardia dell’ambiente e della nostra salute conta poco di fronte al fatturato di un’azienda che deve far quadrare i conti. Stop motori termici 2035: UE verso il rinvio? Il piano di Merz. Pantareinews.com

