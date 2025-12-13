Stokholma Moslehi e Rey al PrimaFestival

Al PrimaFestival di Stokholma, Moslehi e Rey attirano l'attenzione, ma più per aspetti controversi che per contributi artistici. L'evento si rivela spesso una piattaforma commerciale più che un reale arricchimento per il panorama musicale, lasciando gli spettatori in attesa e spesso delusi.

Ogni anno si trasforma in una vetrina cringe per gli sponsor e non aggiunge praticamente nulla al racconto del Festival di Sanremo, se non il fastidio di dover aspettare l’inizio dello show dall’Ariston. Eppure, il PrimaFestival continua e, per la 76ª edizione della kermesse canora, si avvarrà della conduzione di tre donne molto care al direttore artistico Carlo Conti. Alla guida della striscia serale che anticipa il Festival ci saranno Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, già componenti, da due anni, della Commissione Musicale di Sanremo Giovani, che proprio ieri sera ha eletto i sei finalisti. Davidemaggio.it

