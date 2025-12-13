Stile Tv | Napoli Inter e Milan si giocheranno lo Scudetto sugli infortuni dei calciatori azzurri…

Napoli, Inter e Milan sono le principali contendenti per lo scudetto in questa stagione. Durante la trasmissione Salite Sulla Giostra di Raffaele Auriemma su Stile TV, Fabio Rossitto ha analizzato la situazione del Napoli, sottolineando come gli infortuni dei calciatori azzurri stiano influenzando la corsa al titolo.

Rossitto a Stile TV: “Napoli, troppi infortuni e non è un caso.”. A StileTv, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra di Raffaele Auriemma, è intervenuto Fabio Rossitto, doppio ex di Udinese e Napoli. Su Udinese-Napoli. “Cosa penso quando si gioca Udinese-Napoli? Vivo ad Udine e la mia storia rappresenta più l’Udinese, ma è il piacere di vedere una bella partita. La voglia di vedere un bel calcio e che vinca il migliore. In questo momento è più importante per il Napoli che si gioca lo Scudetto. L’Udinese non sta facendo bene ultimamente. L’Udinese non sta facendo bene ultimamente. Ha avuto un momento buono, ma per varie problematiche non riesce a rendere. Parlami.eu Viviani: ”Napoli a livello dell’Inter” - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fabio Viviani, ex vice allenatore del Napoli. ilnapolionline.com

IL PARERE - Foschi: "Serie A equilibrata, Napoli e Inter potrebbero ammazzare qualsiasi campionato, ma può capitare una gara strana" - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Rino Foschi, dirigente sportivo: "La coppa Italia è un fastidio per chi lotta per lo scudetto perchè s ... msn.com

I migliori cocktail bar di Napoli, dove bere bene è una questione di stile. - facebook.com facebook

© Parlami.eu - Stile Tv: Napoli, Inter e Milan si giocheranno lo Scudetto, sugli infortuni dei calciatori azzurri…