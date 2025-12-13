Stia zitto ma perché le devo ricordare che è un maleducato? | scintille a Quarto Grado sul Delitto di Garlasco tra il generale Garofano e l’avvocato Gallo

Durante una puntata di “Quarto Grado”, il confronto tra il generale Luciano Garofano e l’avvocato Fabrizio Gallo si è acceso a causa di divergenze sulla perizia Albani e sull’indagine scientifica relativa al delitto di Garlasco, suscitando un acceso scambio di opinioni e toni accesi tra i protagonisti.

Botta e risposta tra il generale Luciano Garofano e l’avvocato Fabrizio Gallo a Quarto Grado. Ad accendere i toni della discussione è stata la divergenza di opinioni sulla perizia Albani e sulla qualità del lavoro di indagine scientifica svolto nel 2007 sugli oggetti presenti a casa di Chiara Poggi. Durante il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, andato in onda venerdì 12 dicembre su Rete 4, gli animi si sono scaldati, fino al punto che il generale Garofano si è alzato dalla sua postazione per chiarire la vicenda con Gallo: “ La vuole finire di interrompere o continua in questo modo maleducato? La prego di stare zitto”, ha detto il biologo. Ilfattoquotidiano.it

