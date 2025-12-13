Stelle cadenti di dicembre l' incredibile spettacolo delle Geminidi nella notte di Santa Lucia

A dicembre, il cielo si anima con le Geminidi, uno dei più affascinanti spettacoli di stelle cadenti dell'anno. Nella notte di Santa Lucia, tra il 13 e il 14 dicembre, è possibile ammirare questo evento senza strumenti ottici, semplicemente distanziandosi dalle luci artificiali per godere di un suggestivo susseguirsi di meteore.

Non servono telescopi né binocoli per vederle: è sufficiente allontanarsi dalle luci artificiali. Il clou nella notte tra il 13 e il 14 dicembre. Vanityfair.it

