Stefano D’Orazio guerra per l’eredità | Tiziana Giardoni chiede 100mila euro alla figlia

La disputa legale sull’eredità di Stefano D’Orazio prosegue con tensioni tra Tiziana Giardoni e la figlia biologica, Francesca Michelon. La vicenda si svolge tra tribunali e richieste economiche, evidenziando le tensioni familiari e il contenzioso legato alla successione del noto batterista dei Pooh, scomparso nel 2020.

Non si ferma la guerra per l’eredità di Stefano D’Orazio, che si sta combattendo in tribunale tra Tiziana Giardoni, vedova dello storico batterista dei Pooh morto nel 2020 per complicazioni legate al Covid, e la figlia biologica del musicista, Francesca Michelon, riconosciuta tale in primo grado tramite test del Dna. Adesso a Roma è il processo di secondo grado sull’eredità del musicista, che dovrebbe essere ripartita tra le due. Ma le cose si sono complicate. Stefano D’Orazio, il processo per l’eredità. È guerra per l’eredità di Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh, scomparso nel 2020 dopo aver contratto il Covid. Dilei.it Morto l'ex calciatore Stefano Guerra: fatale la puntura di un'ape - L'ex terzino, andato in shock anafilattico, era stato subito ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. gazzetta.it Stefano D'Orazio, la vedova Tiziana Giardoni chiede 100mila euro alla figlia segreta Francesca Michelon: «Non l'ha riconosciuta, si comportava male» - facebook.com facebook Stefano D'Orazio, al via il processo d'appello: la vedova del batterista dei Pooh chiede 100mila euro alla «figlia segreta» per danni esistenziali x.com © Dilei.it - Stefano D’Orazio, guerra per l’eredità: Tiziana Giardoni chiede 100mila euro alla figlia