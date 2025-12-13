Stefano De Martino e Caroline Tronelli | entrambi single e con nuove frequentazioni

Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono ufficialmente single dopo la loro separazione. Entrambi sembrano aver già iniziato nuove frequentazioni, facendo parlare di sé nel mondo dello spettacolo. Scopriamo i dettagli sulle nuove relazioni e le ultime novità riguardanti i due protagonisti.

Adesso è ufficialmente finita tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, ma sembra che entrambi già abbiano nuovi flirt: di chi si tratta?. Ildifforme.it Stefano De Martino nel dimenticatoio: l'ex Caroline Tronelli supera la "rottura durissima" con un nuovo fidanzato - Tra cambi di look, silenzi pesanti e indiscrezioni insistenti, l’ex di Stefano De Martino sembra aver voltato pagina, lasciandosi alle spalle la storia col conduttore. libero.it

Tra Caroline Tronelli e Stefano de Martino sarebbe finita malissimo e lei ha voltato pagina - Il cambiamento più evidente riguarda proprio Caroline Tronelli. ultimenotizieflash.com

STEFANO DE MARTINO E CAROLINE BUFERA AL RISTORANTE: HANNO LITIGATO E LUI È RIMASTO CHIUSO FUORI CASA

