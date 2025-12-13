Stefano Capitoni morto improvvisamente a 42 anni | Grotte Santo Stefano in lutto

La comunità di Grotte Santo Stefano è in lutto per la perdita improvvisa di Stefano Capitoni, scomparso a soli 42 anni. Il decesso, avvenuto martedì 9 dicembre all’ospedale Santa Rosa, ha profondamente colpito cittadini e familiari, lasciando un vuoto nel cuore della frazione di Viterbo.

Grotte Santo Stefano piange la prematura morte di Stefano Capitoni, venuto a mancare a 42 anni. Il decesso è avvenuto martedì mattina, 9 dicembre, all'ospedale Santa Rosa, lasciando sgomenta l'intera comunità della frazione di Viterbo.Capitoni lascia la madre, il padre e la compagna, oltre a. Viterbotoday.it È con enorme dispiacere che apprendiamo la triste notizia della scomparsa del nostro amico e compaesano Stefano Capitoni. Tutto lo staff della Pro Loco insieme all’Amministrazione Comunale desidera stringersi attorno alla famiglia di Stefano e comunica al - facebook.com facebook © Viterbotoday.it - Stefano Capitoni morto improvvisamente a 42 anni: Grotte Santo Stefano in lutto