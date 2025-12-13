Stazione Ordine e Fondazione Architetti Firenze via dalla Palazzina Reale Appello alle istituzioni

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Stazione di Firenze e le istituzioni locali sono coinvolte in una disputa sulla Palazzina Reale di Santa Maria Novella, sede dell’Ordine e della Fondazione Architetti dal 2015. Grandi Stazioni ha annunciato di non voler rinnovare il contratto, nonostante gli interventi di riqualificazione effettuati negli anni. L’oggetto dello scontro evidenzia questioni di gestione e valorizzazione degli spazi storici.

“Grandi Stazioni non intende rinnovare il contratto della Palazzina Reale di Santa Maria Novella”, sede dell’Ordine e della Fondazione Architetti dal 2015, “che negli anni abbiamo riqualificato. Da oltre un anno abbiamo avviato richieste formali e informali di ricontrattazione del canone e del. Firenzetoday.it

stazione ordine fondazione architettiPalazzina Reale di Santa Maria Novella, contratto non rinnovato per l’Ordine degli Architetti - La Palazzina Reale di Santa Maria Novella, sede dell’Ordine e della Fondazione Architetti di Firenze dal 2015, potrebbe non esserlo ancora a lungo. 055firenze.it

Ordine Architetti Firenze, Silvia Ricceri è la nuova presidente - 2023): “L'impegno è riportare l'Ordine al centro del dibattito urbano e culturale di Firenze”, dichiara Firenze, ... lanazione.it

Immagine generica

Grazia Torre Architetto, Vice Presidente Fondazione Ordine Architetti Napoli

Video Grazia Torre Architetto, Vice Presidente Fondazione Ordine Architetti Napoli