Stazione Ordine e Fondazione Architetti Firenze via dalla Palazzina Reale Appello alle istituzioni

La Stazione di Firenze e le istituzioni locali sono coinvolte in una disputa sulla Palazzina Reale di Santa Maria Novella, sede dell’Ordine e della Fondazione Architetti dal 2015. Grandi Stazioni ha annunciato di non voler rinnovare il contratto, nonostante gli interventi di riqualificazione effettuati negli anni. L’oggetto dello scontro evidenzia questioni di gestione e valorizzazione degli spazi storici.

“Grandi Stazioni non intende rinnovare il contratto della Palazzina Reale di Santa Maria Novella”, sede dell’Ordine e della Fondazione Architetti dal 2015, “che negli anni abbiamo riqualificato. Da oltre un anno abbiamo avviato richieste formali e informali di ricontrattazione del canone e del. Firenzetoday.it Palazzina Reale di Santa Maria Novella, contratto non rinnovato per l’Ordine degli Architetti - La Palazzina Reale di Santa Maria Novella, sede dell’Ordine e della Fondazione Architetti di Firenze dal 2015, potrebbe non esserlo ancora a lungo. 055firenze.it

Ordine Architetti Firenze, Silvia Ricceri è la nuova presidente - 2023): “L'impegno è riportare l'Ordine al centro del dibattito urbano e culturale di Firenze”, dichiara Firenze, ... lanazione.it

Novara24. . Lite in zona stazione. Arrestato 32enne destinatario di ordine di carcerazione - facebook.com facebook

Ciao, abbiamo chiuso i tornelli della stazione su ordine della Questura. Alcuni treni sono riservati ai tifosi che devono andare allo stadio, per motivi di ordine pubblico. x.com

Grazia Torre Architetto, Vice Presidente Fondazione Ordine Architetti Napoli

Video Grazia Torre Architetto, Vice Presidente Fondazione Ordine Architetti Napoli Video Grazia Torre Architetto, Vice Presidente Fondazione Ordine Architetti Napoli