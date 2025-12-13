Stazione delle autolinee giovane minaccia i passanti con una mazza da baseball

Un giovane armato di mazza da baseball ha minacciato passanti e dialogato animatamente con il titolare di un esercizio presso la stazione delle autolinee, creando scompiglio e preoccupazione tra i presenti. L'episodio ha suscitato l'intervento delle forze dell'ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

Armato di mazza da baseball discute animatamente con il titolare di un esercizio e minaccia anche i passanti. È accaduto in una delle strade che costeggiano la stazione delle autolinee di Latina, dove gli agenti di polizia della sono intervenuti in seguito a una chiamata al numero delle emergenze.

