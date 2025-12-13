Stavo per mandare una scatola piena di me**a a Roger Waters mi odia perché sono mezza ebrea | lo sfogo di Sharon Osbourne

Sharon Osbourne condivide un episodio personale e ironico riguardo a Roger Waters, esprimendo sentimenti di rancore e delusione. Nel suo sfogo, critica la carriera da solista del musicista e riflette sulla sua evoluzione artistica, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sui rapporti nel mondo della musica.

“Era un grande, ma la sua grandezza non è durata. Non riusciva a fare grande musica da solo. È un fallito”. Sharon Osbourne intervistata a Piers Morgan Uncensored parla così di Roger Waters, rivelando di aver pensato di inviare all’ex Pink Floyd una scatola piena di escrementi per quel che il musicista ha detto nei mesi scorsi dopo la morte di Ozzy. Ospite del podcast The Independent Ink, Waters aveva infatti speso parole poco lusinghiere nei confronti del collega. “Ozzy Osbourne, che è appena morto, che Dio lo benedica nello stato in cui è stato per tutta la sua vita. Non lo sapremo mai. È in tv da centinaia di anni con la sua idiozia e le sue assurdità. Ilfattoquotidiano.it Stavo per mandare via un’adolescente la vigilia del Giorno del Ringraziamento a causa della mia rigida regola “No soste”. Poi ho visto il suo Pitbull affamato rifiutare il cibo, e tutto dentro di me è cambiato. Gestisco una lavanderia aperta 24 ore su 24 a Chicag - facebook.com facebook © Ilfattoquotidiano.it - “Stavo per mandare una scatola piena di me**a a Roger Waters, mi odia perché sono mezza ebrea”: lo sfogo di Sharon Osbourne

MATTI SI METTE A PIANGERE - Ninna e Matti #shorts

Video MATTI SI METTE A PIANGERE - Ninna e Matti #shorts Video MATTI SI METTE A PIANGERE - Ninna e Matti #shorts