Stäubli chiude ufficialmente la produzione licenziamento collettivo per 45 persone

Zazoom 13 dic 2025

La chiusura della produzione di Stäubli rappresenta un momento di grande impatto per i lavoratori e la comunità locale. Con un licenziamento collettivo di 45 persone, l'azienda ha trasferito le attività altrove, segnando una perdita significativa per l'economia e l'occupazione nella zona.

"È ufficiale, la Stäubli chiude la produzione. L'hanno spostata altrove". Le parole di Pietro Occhiuto, segretario della Fiom Cgil Brianza, non nascondono l'amarezza. La multinazionale svizzera attiva nel tessile e nella robotica dal 1984 a Carate Brianza, cesserà ufficialmente la produzione. Monzatoday.it

