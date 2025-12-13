Startlist superG St Moritz 2025 | orario tv streaming pettorali delle italiane

Ecco l'introduzione richiesta: Il superG femminile di St. Moritz 2025 si terrà domenica 14 dicembre, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ecco la startlist, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, e i pettorali delle atlete italiane che scenderanno in pista.

Domenica 14 dicembre andrà in scena il superG femminile di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si conclude il lungo fine settimane in Svizzera con la prima gara stagionale in questa specialità: altro evento in velocità dopo le due discese libere che hanno animato il venerdì e il sabato sulle nevi elvetiche. Sofia Goggia andrà a caccia della prima vittoria in questa annata agonistica, dopo aver raccolto un quarto e un terzo posto in discesa libera. La fuoriclasse bergamasca proverà a fare saltare il banco fronteggiando una concorrenza agguerritissima, guidata dalla statunitense Lindsey Vonn e dalla tedesca Emma Aicher, capaci di imporsi nelle prime due prove veloci in terra elvetica. Oasport.it

