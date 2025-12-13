Startlist staffetta maschile biathlon Hochfilzen 2025 | orario tv streaming il quartetto dell’Italia

Ecco la startlist della staffetta maschile di biathlon a Hochfilzen 2025, in programma domenica 14 dicembre alle ore 12.00. La competizione, valida per la Coppa del Mondo, vedrà in azione il quartetto italiano. Di seguito orario, modalità di visione in TV e streaming, e le formazioni dei team partecipanti.

Domenica 14 dicembre (ore 12.00) si disputerà la staffetta maschile di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Si conclude il lungo fine settimana con la seconda staffetta di genere di questa stagione dopo quella di Oestersund: quattro frazioni da 7,5 km ciascuna con un doppio passaggio al poligono e tre ricariche a disposizione. La Norvegia di Dale, Botn, Laegreid e Christiansen battaglierà con la Francia di Claude, Jacquelin, Fillon Maillet e Perrot per la vittoria. Le due favorite della vigilia non dovranno sottovalutare la Svezia di Ponsiluoma e Stefansson, ma anche l’Italia ha tutte le carte in regola per battagliare per il podio: Giacomel è in uno stato di forma eccezionale e sarà in ultima frazione, preceduto da Zeni, Hofer e Bionaz. Oasport.it

