Startlist slalom Val d’Isere 2025 | orari tv streaming pettorali degli italiani

Ecco la startlist dello slalom maschile di Val d’Isere 2025, in programma domenica 14 dicembre. Scopri gli orari, le modalità di visione in tv e streaming, e i pettorali degli atleti italiani in questa prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Domenica 14 dicembre si disputerà lo slalom maschile di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo il gigante che ha aperto il fine settimana in Francia, si chiude l’appuntamento in terra transalpina con una gara tra i pali stretti: prima manche alle ore 09.30 e seconda alle ore 13.00, poi sarà tempo di trasferirsi in Italia per le gare pre-natalizie. Si preannuncia un confronto serratissimo tra i norvegesi Timon Haugan, Henrik Kristoffersen e Atle Lie Mcgrath, lo svizzero Loic Meillard, il francese Clement Noel e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Da non sottovalutare potenziali outsider come l’austriaco Fabio Gstrein, lo svizzero Tanguy Nef, il tedesco Linus Strasser, l’austriaco Manuel Feller, i francesi Steven Amiez e Paco Rassat. Oasport.it

