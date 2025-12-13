Start Romagna punta su welfare e formazione | ferie solidali e opportunità per futuri autisti

Start Romagna investe nel welfare e nella formazione, promuovendo ferie solidali e opportunità per i futuri autisti. Con un approccio innovativo e umano, l'azienda intende valorizzare il benessere dei propri dipendenti, incentivando iniziative di solidarietà e crescita professionale. Un esempio di come il settore possa unire attenzione sociale e sviluppo interno.

C’è un modo nuovo, sorprendentemente semplice e umano, con cui Start Romagna ha deciso di parlare di welfare alle dipendenti e ai dipendenti: donare tempo a chi ne ha più bisogno. È questa la novità più curiosa e innovativa del nuovo accordo aziendale, appena entrato in vigore il primo dicembre. Cesenatoday.it

Start Romagna lancia le ferie solidali come welfare: “Il bene più prezioso è il tempo” - C’è un modo nuovo, sorprendentemente semplice e umano, con cui Start Romagna ha deciso di parlare di welfare alle dipendenti e ai dipendenti: donare ... corriereromagna.it