Stallo sugli asset russi | L’Italia non vuole darli all’Ucraina Trump manda Witkoff a Berlino per un vertice con i leader Ue e Zelensky – La diretta

Con qualche giorno di ritardo, gli inviati di Donald Trump si preparano a incontrare Volodymyr Zelensky e i capi di Stato e di governo europei. L’argomento di discussione sarà ancora il tavolo di pace, con la prospettiva di cessate il fuoco che non sembra avvicinarsi. Mosca nel frattempo continua a bersagliare l’Ucraina mentre l’Ue prende contromisure sulla gestione degli asset congelati da tre anni. L'articolo proviene da Open. Open.online Stallo sugli asset russi: «L’Italia non vuole darli all’Ucraina». Trump manda Witkoff a Berlino per un vertice con i leader Ue e Zelensky - Intanto Odessa è stata bersagliata con un massiccio bombardamento: «Privi di acqua, elettricità e riscaldamento» ... open.online Asset russi, cosa cambia con lo stop permanente. L’Italia vota a favore ma precisa: «No a fughe in avanti» - Ci sono voluti tre anni di guerra perché l’Unione europea decidesse di blindare davvero i beni russi congelati. ilmessaggero.it

L’Alta rappresentante europea, Kaja Kallas, minimizza il documento di Trump: «Critiche anche vere. Restiamo uniti». Zelensky sente Witkoff, negoziato in stallo. Domani sarà a Londra con i Volenterosi. La guerra continua. - facebook.com facebook