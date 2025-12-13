Stalking a giovane avvocatessa | assolto 77enne

Un 77enne di Grotte è stato assolto dall'accusa di stalking nei confronti di una giovane avvocatessa. Il giudice Antonella Ciraulo ha pronunciato la sentenza di assoluzione con la motivazione “perché il fatto non sussiste”. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla delicata tematica dei rapporti tra avvocati e praticanti.

Il giudice monocratico Antonella Ciraulo ha disposto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” per Calogero Busuito, 77 anni, di Grotte, accusato di avere perseguitato una praticante avvocato trentaduenne.L’uomo era finito a processo con l’accusa di stalking: secondo l’impianto accusatorio. Agrigentonotizie.it Imputato di stalking assolto, il legale: "Accuse tutte smentite dalle prove" - Il legale dell’imputato ritiene che "non possano essere condivisibili termini e modalità" tramite ... ilrestodelcarlino.it

“Nessuna violenza“. Giovane assolto anche per stalking - Un 36enne di Piazza al Serchio accusato dall’ex fidanzata ... msn.com

Un giovane è finito a processo per stalking e maltrattamenti aggravati - facebook.com facebook

Non fu stalking, 34enne assolto in 1° grado

Video Non fu stalking, 34enne assolto in 1° grado Video Non fu stalking, 34enne assolto in 1° grado