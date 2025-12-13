Stagione disastrosa e la Fiorentina sprofonda in Serie B

Nella stagione 1992-93, la Fiorentina vive un’annata disastrosa, che la porta a retrocedere in Serie B. Dopo aver puntato all’Europa con investimenti importanti e nomi di spicco come Laudrup, Effenberg, Baiano e Carnasciali, la squadra affronta un campionato difficile e deludente, segnando una delle pagine più nere della sua storia.

È il campionato 1992-93. La Fiorentina di Vittorio Cecchi Gori sogna l’Europa e investe con ambizione: arrivano Ciccio Baiano, reduce dal Foggia di Zeman, il terzino Daniele Carnasciali, e due talenti internazionali come Brian Laudrup e Stefan Effenberg. In attacco c’è già Gabriel Omar Batistuta, il centravanti che diventerà Re Leone. Una rosa sontuosa, un progetto che sembra destinato a riportare Firenze tra le grandi. Oggi, trent’anni dopo, la scena pare riproporsi con un'inquietante assonanza: la Viola ha speso 90 milioni sul mercato, eppure si ritrova ultima in classifica. La storia sembra tornare, come un fantasma che scampanella alle porte del Franchi. Ilgiornale.it

