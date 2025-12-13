Squalificato per 20 anni per le partite truccate si allarga lo scandalo scommese nel tennis | il caso del francese Folliot e la rete criminale di giocatori

Lo scandalo delle partite truccate nel tennis si intensifica con la squalifica di Quentin Folliot, francese, per 20 anni. L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha emesso questa pesante sanzione, evidenziando l’espansione di un’indagine che coinvolge una rete criminale di giocatori e pratiche illecite nel circuito.

Lo scandalo delle partite truccate nel tennis si allarga con una nuova pesantissima sanzione. L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha annunciato in queste ore la squalifica per 20 anni del francese Quentin Folliot, insieme a una multa di 70.000 dollari e l’obbligo di restituire oltre 44.000 dollari di pagamenti illeciti. Il 26enne, che nell’agosto 2022 aveva raggiunto il 488° posto nel ranking mondiale, dovrà rispondere di 27 violazioni del Tennis Anti-Corruption Program. Folliot era già stato sospeso in via cautelare dal 17 maggio 2024. Il tennista al centro della rete di combine. Secondo l’indagine dell’ ITIA, Folliot non era un semplice attore isolato ma una figura chiave all’interno di una vera e propria organizzazione dedita alle combine. Open.online

