Squadra ritirata dal campo dopo il pugno | 3-0 a tavolino e multa per l’Alta Brianza Lo sfogo di Ardito | Così non si educano i ragazzi

Dopo un episodio di violenza in campo, l’Alta Brianza è stata squalificata con una sconfitta a tavolino e una multa. Lo sfogo di Ardito evidenzia le conseguenze di comportamenti antisportivi e il problema di educazione sportiva, sollevando un dibattito sulla gestione degli episodi violenti nel calcio giovanile.

Tavernerio (Como), 13 diembre 2025 – "Strano mondo quello in cui chi subisce una condotta violenta viene poi dipinto come colpevole ed antisportivo. Ma oggi più di ieri.sono sempre più convinto che chi ha l'arduo compito di crescere dei ragazzi, ha il dovere di cercare di trasmettere i giusti valori, anche quando questo costa". È l'amaro sfogo "social" di Andrea Ardito, ex calciatore di serie A e B (con un passato a Como, Siena, Lecce e Torino ) e attualmente Direttore Tecnico dell' Alta Brianza dopo la sentenza del giudice sportivo in seguito ai fatti avvenuti nel match del campionato under 16 (girone A) sul campo dell' Ispra. Ilgiorno.it

