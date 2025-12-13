Squadra ritirata dal campo dell’Ispra | 3-0 a tavolino e multa per l’Alta Brianza Ma Ardito non ci sta | Così non si educano i ragazzi

L’Alta Brianza si vede infliggere una sconfitta a tavolino e una multa dopo il ritiro dal campo contro l’Ispra, suscitando le proteste di Ardito, che evidenzia come tali decisioni possano influire sull'educazione dei giovani. In un contesto in cui la violenza viene spesso fraintesa, la vicenda solleva interrogativi sulle modalità di gestione dei comportamenti antisportivi nel calcio giovanile.

Tavernerio (Como), 13 diembre 2025 – "Strano mondo quello in cui chi subisce una condotta violenta viene poi dipinto come colpevole ed antisportivo. Ma oggi più di ieri.sono sempre più convinto che chi ha l'arduo compito di crescere dei ragazzi, ha il dovere di cercare di trasmettere i giusti valori, anche quando questo costa". È l'amaro sfogo "social" di Andrea Ardito, ex calciatore di serie A e B (con un passato a Como, Siena, Lecce e Torino ) e attualmente Direttore Tecnico dell' Alta Brianza dopo la sentenza del giudice sportivo in seguito ai fatti avvenuti nel match del campionato under 16 (girone A) sul campo dell' Ispra. Ilgiorno.it

Vertenza #Yoox I Raggiunto accordo al #MIMIT, ritirata procedura di licenziamento collettivo. ? Ministro Adolfo Urso "successo frutto di lavoro di squadra”. L’intesa, frutto di un confronto serrato tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni, ha consentito d - facebook.com facebook

