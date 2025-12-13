Spread? Adesso la sinistra non ne parla più | il colpo finale di Fdi sul Pd

L'attenzione sulla situazione economica italiana si concentra sul differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi, che ha raggiunto un nuovo minimo storico. Questo dato riflette le dinamiche di mercato e le recenti evoluzioni politiche, segnando un punto di svolta nel panorama finanziario e politico del paese.

Il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani (Btp) e tedeschi (Bund) a 10 anni ha toccato un nuovo minimo record, scendendo a 67 punti base, il livello più basso da settembre 2008. Il rendimento del Btp decennale si è attestato al 3,53%, mentre quello del Bund tedesco al 2,85%. Rispetto alla chiusura precedente a 68 punti (già il minimo dal 2009), questo calo rappresenta un segnale forte di fiducia dei mercati nei confronti dell'Italia. Fratelli d'Italia celebra il risultato come una convalida delle politiche del governo Meloni. Il senatore Giorgio Salvitti, membro della commissione Finanze, ha definito lo spread ai minimi dal 2008 "la migliore risposta ai professori della catastrofe", sottolineando che i mercati smentiscono le previsioni di "tempesta perfetta". Liberoquotidiano.it Finiti i bei tempi in cui dicevano che facevo salire lo spread e I MUTUI. Adesso mi limito a far perdere credibilità x.com Lo #spread tra Btp e Bund italiani ha toccato un nuovo minimo storico a 67 punti base, il livello più basso da settembre 2008. E #FdI esprime tutta la sua soddisfazione (e mette nel mirino i gufi progressisti) - facebook.com facebook © Liberoquotidiano.it - "Spread? Adesso la sinistra non ne parla più": il colpo finale di Fdi sul Pd

Meloni sullo spread: Titoli di Stato italiani più sicuri dei tedeschi. Ma Giorgetti dissente

Video Meloni sullo spread: Titoli di Stato italiani più sicuri dei tedeschi. Ma Giorgetti dissente Video Meloni sullo spread: Titoli di Stato italiani più sicuri dei tedeschi. Ma Giorgetti dissente