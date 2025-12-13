Sport per 2.500 studenti La nuova palestra è ora realtà | Un grandissimo risultato

Una nuova palestra apre le sue porte per 2.500 studenti, offrendo spazi dedicati all’attività fisica e al benessere. Questo importante risultato rappresenta un passo avanti nel promuovere uno stile di vita sano tra i giovani, confermando l’importanza di integrare sport e salute nella formazione scolastica. Un traguardo che rafforza il legame tra corpo e mente.

Mens sana in corpore sano, cioè mente sana in corpo sano. Lo auspicava già nel primo secolo dopo Cristo il poeta e retore romano Giovenale. Un insegnamento, il suo, quasi un antesignano dell’educazione fisica a scuola, giunto fino ai giorni nostri: mercoledì è stata inaugurata la nuova palestra scolastica del polo scolastico superiore di Merate, per gli studenti sia del liceo scientifico Maria Gaetana Agnesi, sia dell’ Istituto tecnico e commerciale Francesco Viganò, sebbene all’ingresso sia indicata solo la dicitura "Palestra liceo M.G. Agnesi". La struttura è costata 3 milioni e mezzo, in parte arrivati tramite il Pnrr, in parte pagati attingendo alle casse della Provincia di Lecco. Ilgiorno.it

