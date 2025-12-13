Sport in tv oggi sabato 13 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Sabato 13 dicembre offre un ricco palinsesto sportivo in tv e streaming, con eventi che spaziano dagli sport invernali alle semifinali del Mondiale per club di volley femminile, passando per i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta. Ecco gli orari e i programmi per non perdere nessuna delle competizioni in programma oggi.

Oggi, sabato 13 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali, il volley femminile con le semifinali del Mondiale per club, il nuoto con i Campionati Italiani in vasca corta, e tanto altro ancora. Nelle semifinali del Mondiale per club di volley femminile due formazioni italiana cercheranno il pass per l’ultimo atto: alle ore 17.00 Scandicci affronterà il Dentil Praia Clube, mentre alle ore 20.30 Conegliano se la vedrà con l’Osasco. Ultima giornata di gare per i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta: nella sessione mattutina finali nei 200 farfalla femminili, 100 misti maschili, 50 rana femminili, 50 dorso maschili, 400 stile libero maschili e 1500 stile libero maschili, mentre nella sessione pomeridiana finali nei 200 dorso maschili e femminili, 200 farfalla maschili, 400 misti femminili, 50 rana maschili, 50 stile libero femminili e 200 stile libero maschili. Oasport.it

Sport in tv oggi (sabato 13 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, sabato 13 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali, il volley femminile con le semifinali ... oasport.it

Sport in tv oggi (sabato 6 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Abu Dhabi, che ... oasport.it

VIDEO - Abbiamo assistito alla storia dello sport mondiale, oggi a Sankt Moritz: oltre 7 anni dopo l'ultima volta, Lindsey Vonn torna a vincere in Coppa del Mondo rifilando distacchi abissali a tutte le rivali in una discesa già negli annali. Quasi 90 secondi di una - facebook.com facebook