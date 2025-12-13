Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti

Ecco il programma completo degli eventi sportivi in tv di oggi, sabato 13 dicembre. Scopri gli appuntamenti principali, gli orari e le piattaforme su cui poter seguire le competizioni, per vivere al meglio questa giornata dedicata allo sport.

Giornata ricca di spunti per lo sport: di seguito l’intero programma per questo sabato 13 dicembre con gli orari e dove vedere gli eventi. Sarà un sabato pieno di eventi da seguire: in programma gli sport invernali, il volley femminile con le semifinali del Mondiale per club, il nuoto con i Campionati Italiani in vasca corta, e tanto altro. Per quanto riguarda il volley, alle ore 17:00 Scandicci se la vedrà con il Dentil Praia Clube. Mentre alle 20:30, Conegliano affronterà l’Osasco. Ultimo giro di boa per i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta: nella sessione mattutina andranno in scena le finali nei 200 farfalla femminili, 100 misti maschili, 50 rana femminili, 50 dorso maschili, 400 stile libero maschili e 1500 stile libero maschili. Sportface.it

Sport in tv oggi (sabato 13 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, sabato 13 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali, il volley femminile con le semifinali ... oasport.it