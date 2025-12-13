Sport in lutto se ne va un gigante | Per alcuni un maestro per altri un eroe

Una perdita che lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello sport e della comunità locale. Un gigante se ne va, lasciando ricordi e insegnamenti indelebili. Il silenzio avvolge ora palestre e scuole, segnando la fine di un’era e il ricordo di un uomo considerato da alcuni un maestro, da altri un eroe.

Il silenzio è calato, in queste ore, su palestre e aule scolastiche di una comunità del Comasco, rompendo l’eco delle risate e il frastuono gioioso dei ragazzi. C’è un vuoto improvviso che pesa sul cuore di intere generazioni, una sedia vuota lasciata in casa, a scuola e a bordo vasca. L’energia e l’esuberanza che riempivano gli spazi e animavano gli incontri sono ora sostituite da un dolore composto ma profondissimo. La perdita è quella di un uomo che è stato un punto di riferimento essenziale: il sostegno della famiglia, la guida per gli atleti e l’educatore appassionato per gli studenti. Era il sorriso costante, la competenza riconosciuta e la capacità unica di stabilire un legame autentico e duraturo. Thesocialpost.it

Calcio in lutto, morto Carmelo Miceli: il difensore simbolo del Lecce aveva 67 anni - Il Salento piange Carmelo Miceli, il difensore simbolo del Lecce che con 290 presenze e la storica promozione del 1985 ha lasciato un segno indelebile. notizie.it