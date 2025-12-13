Spinazzola | testa all’Udinese prima della Supercoppa

Il Napoli si prepara con attenzione alla sfida contro l’Udinese, un appuntamento cruciale prima della Supercoppa. La concentrazione della squadra è alta, mirando a ottenere un risultato positivo e mantenere il ritmo in vista delle prossime sfide. La partita rappresenta un momento importante per rafforzare la prestazione e affrontare con fiducia l’impegno successivo.

La concentrazione del Napoli resta interamente rivolta alla trasferta di Udine, primo snodo fondamentale per rimettersi subito in carreggiata . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

