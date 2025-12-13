spettacolo al teatro misericordia

L'ultimo spettacolo del 2025 al teatro conclude la serie di eventi del progetto

Ultimo appuntamento del 2025 nell’ambito del progetto " Più gioco meno azzardo ", promosso dalla Zona Distretto Valtiberina della Asl Toscana Sud Est e coordinato dal Ser.D. in collaborazione con tante realtà del territorio. Alle 18 di oggi, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, è in programma "Ma tu giochi o azzardi?", talk con Daniele Raco (nella foto), stand-up comedian e autore. Raco dialogherà con Michele Corgnoli, portando sul palco la propria esperienza personale con il gioco d’azzardo e mostrando, attraverso il racconto e l’ironia, come sia possibile trasformare vissuti difficili in occasioni di consapevolezza e cambiamento. Lanazione.it

