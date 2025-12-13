Spartacus | House of Ashur recensione | si torna nell’arena Sangue e sabbia non mancano

Spartacus: House of Ashur torna nell’arena con un nuovo spin-off che amplia l’universo creato da Steven S. DeKnight. La serie esplora un’ipotesi intrigante: e se Ashur fosse sopravvissuto? Tra scene di sangue e ambientazioni desertiche, lo spettacolo mantiene la stessa intensità e spettacolarità del passato, offrendo ai fan un'ulteriore dose di azione e dramma.

La serie spin-off espande l'universo di Steven S. DeKnight partendo dalla domanda: e se Ashur non fosse morto? Il risultato: stessa spettacolarizzazione. In streaming. Certi franchise non muoiono mai per davvero, soprattutto se fanno parte di un periodo leggendario come quello dell'Antica Roma. Ne sa qualcosa Spartacus che dopo più di un decennio torna con un nuovo spin-off che parte da un pretesto ed un universo alternativo. Quella degli Antichi Romani è infatti un'era storica che permette di muoversi tra il fantasy e il mito, giocando con personaggi e intrighi di palazzo e mettendo in scena ancora una volta una lotta per la sopravvivenza senza pari, come avviene in House of Ashur arrivata su MGM+, Channel di Prime Video e Mediaset Infinity. Movieplayer.it Intervista a Tenika Davis per Spartacus: House of Ashur - Spartacus: House of Ashur, nuova serie prequel esplora una what if narrative con Tenika Davis. tvserial.it

Intervista a Nick E. Tarabay per Spartacus: House of Ashur - Spartacus: House of Ashur, nuova serie prequel esplora una what if narrative con Nick E. tvserial.it

Avevo un'oretta libera e ho deciso di vedermi la premiere di #SpartacusHouseOfAshur su #MGMPlus....tempo totalmente sprecato L'estetica della serie madre c'è tutta, la depravazione, il sangue, le tet*e, ma le manca decisamente l'anima a sta serie...Ashur - facebook.com facebook

