Spari in via Tocqueville a Milano nel mirino un locale e i buttafuori | due arresti

Nella notte tra venerdì e sabato, via Tocqueville a Milano è stata teatro di una sparatoria vicino a una discoteca. Due persone a bordo di un'auto senza targhe hanno sparato contro il locale e i buttafuori, portando all'arresto di due individui coinvolti. L'episodio ha scosso la zona, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Milano, 13 dicembre 2025 – Sparatoria nella notte tra venerdì e sabato, in via Tocqueville a Milano, nei pressi di una discoteca: due persone a bordo di un'auto priva di targhe avrebbero esploso dei colpi d'arma da fuoco all'indirizzo del locale e dei buttafuori. Nessuno è stato colpito e la vettura è stata bloccata poco dopo dai carabinieri della Stazione Milano Moscova e del Nucleo Radiomobile. I due uomini a bordo, entrambi italiani, sono stati identificati in un 22enne, censurato per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, e in un 20enne incensurato, individuato come colui che avrebbe materialmente esploso i colpi d'arma da fuoco. Ilgiorno.it Spari contro un buttafuori, due arresti a Milano - Intervento dei carabinieri nella notte fra sabato e domenica in via Tocqueville, zona corso Como: in manette due ventenni, uno dei due avrebbe esploso tre colpi andati però fuori bersaglio ... rainews.it

