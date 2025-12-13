Spari in piazza Carolina a Napoli la Prefettura intensifica i controlli | vigilanza fissa di notte

Dopo gli spari avvenuti in piazza Carolina a Napoli, la Prefettura ha annunciato un rafforzamento dei controlli con un presidio fisso di vigilanza notturna e frequenti interventi delle forze dell’ordine, al fine di garantire maggiore sicurezza nella zona.

Un presidio fisso di vigilanza e frequenti passaggi delle forze dell'ordine in piazza Carolina, teatro di spari due notti fa: lo ha deciso il prefetto Michele di Bari. Fanpage.it

