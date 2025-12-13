Spari contro il negozio del barbiere a Torino Barriera di Milano | arrestato un ragazzo è stata una ripicca dopo una lite in vacanza
A Torino, un ragazzo è stato arrestato dopo aver aperto il fuoco contro il negozio del barbiere di Barriera di Milano. L'episodio, avvenuto in seguito a una lite durante una vacanza in Calabria, non sembra collegato alla criminalità organizzata, ma rappresenta una reazione personale legata a un episodio di natura privata.
Niente criminalità organizzata ma la ripicca dopo un litigio con una ragazza, parente dei titolari, avvenuto nel corso della precedente vacanza in Calabria. Questo il movente dei sei colpi, partiti da due armi da fuoco diverse, che furono scaricati la notte del 7 settembre 2024 contro la. Torinotoday.it
