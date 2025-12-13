Sparatoria in un’università degli Stati Uniti si temono diverse vittime

Una sparatoria si è verificata presso la Brown University di Providence, negli Stati Uniti, causando panico tra studenti e personale. La polizia è intervenuta prontamente e si temono diverse vittime. La comunità universitaria è sotto shock mentre le autorità indagano sull’accaduto.

Una sparatoria è stata segnalata presso la Brown University a Providence, con almeno due persone colpite da proiettili. La polizia ha confermato l’episodio e ha precisato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Secondo le autorità, un sospetto mascherato ha aperto il fuoco prima di fuggire dalla scena. Gli agenti hanno messo in sicurezza alcune aree del campus e stanno conducendo ricerche per individuare l’autore della sparatoria. Al momento non sono note le condizioni delle persone ferite. La polizia ha invitato la popolazione a evitare la zona mentre proseguono le indagini. L'articolo proviene da The Social Post. Thesocialpost.it

