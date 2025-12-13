Sparano davanti ad un bar nel Bolognese | arrestati uno è pescarese

Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, due persone si sono presentate davanti a un bar di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, e hanno sparato un colpo nel locale. L’episodio ha portato all'arresto di uno dei responsabili, di origine pescarese, mentre l'altro è ancora ricercato.

