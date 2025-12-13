Sparano contro l' ingresso di una discoteca in zona corso Como | notte folle a Milano

Nella notte milanese, si è verificato un episodio di sparatoria davanti alla discoteca Tocqueville, in zona corso Como. Un'auto senza targhe ha attraversato l'area prima di esplodere colpi d'arma da fuoco, creando scompiglio tra i presenti e suscitando grande preoccupazione nella città.

Notte piena. Un'auto senza targhe passa davanti alla discoteca Tocqueville dell'omonima via in zona corso Como a Milano. Dall'abitacolo sparano verso l'ingresso del locale, dove ci sono i buttafuori. In un attimo scatta l'allarme. La paura passa quando si capisce che nessuno, tra dipendenti e. Milanotoday.it Milano, arrivano in auto davanti alla discoteca Tocqueville e sparano verso i buttafuori all'ingresso: due arrestati - L’arma usata è una pistola, sequestrata insieme a 50 grammi di hashish nascosti all’interno dell’abitacolo. milano.corriere.it

Sparano con una pistola contro i buttafuori che non li fanno entrare in discoteca: Daspo per 2 ragazzi - Il questore di Varese ha emesso due Daspo nei confronti di due giovani accusati di minacce aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. fanpage.it

Una festa nella festa oggi a Bari! Vieni anche tu a fare una passeggiata tra le tradizioni del Natale e i dolci e cioccolato artigianali Ti aspettiamo Bari - Piazza Umberto I dal 6 al 14 Dicembre - dalle 10:00 alle 20:00 tutti i giorni ingresso gratuito - facebook.com facebook

Roma Respinto all'ingresso della discoteca investe i buttafuori con l'auto

Video Roma Respinto all'ingresso della discoteca investe i buttafuori con l'auto Video Roma Respinto all'ingresso della discoteca investe i buttafuori con l'auto