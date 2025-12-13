Luciano Spalletti si impegna a trasformare la Juventus in una squadra vincente, ispirato dalla passione di John Elkann. Il tecnico ha commentato la crescita di alcuni giocatori, come Bremer, sottolineando l'importanza del tempo per l'integrazione. L’obiettivo è dare sostanza all’entusiasmo del presidente e riportare i bianconeri ai vertici del calcio italiano.

"Bremer? Ha bisogno ancora di un po' di tempo" TORINO - John Elkann si tiene stretta la Juve e Luciano Spalletti ha tutta l'intenzione di restituirgli una squadra vincente. Dopo le dichiarazioni dell'ad di Exor che ha ribadito la volontà di non cedere il club dopo l'offerta di Tether, alla vigilia d. Ilgiornaleditalia.it

Spalletti "Sta a noi dare sostanza alla passione di Elkann" - John Elkann si tiene stretta la Juve e Luciano Spalletti ha tutta l'intenzione di restituirgli una squadra vincente. laprovinciacr.it