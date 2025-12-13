Spalletti Sta a noi dare sostanza alla passione di Elkann
Luciano Spalletti si impegna a trasformare la Juventus in una squadra vincente, ispirato dalla passione di John Elkann. Il tecnico ha commentato la crescita di alcuni giocatori, come Bremer, sottolineando l'importanza del tempo per l'integrazione. L’obiettivo è dare sostanza all’entusiasmo del presidente e riportare i bianconeri ai vertici del calcio italiano.
"Bremer? Ha bisogno ancora di un po' di tempo" TORINO - John Elkann si tiene stretta la Juve e Luciano Spalletti ha tutta l'intenzione di restituirgli una squadra vincente. Dopo le dichiarazioni dell'ad di Exor che ha ribadito la volontà di non cedere il club dopo l'offerta di Tether, alla vigilia d. Ilgiornaleditalia.it
Spalletti "Sta a noi dare sostanza alla passione di Elkann" - John Elkann si tiene stretta la Juve e Luciano Spalletti ha tutta l'intenzione di restituirgli una squadra vincente. laprovinciacr.it
Spalletti: «Da Vincenzo Italiano si possono imparare molte cose, lo consigliai anche a De Laurentiis» - Juventus, Luciano Spalletti ha così parlato in conferenza stampa. ilnapolista.it
La vittoria in Champions League contro il Pafos non sposta i giudizi di Antonio: Luciano Spalletti non è ancora riuscito a dare una sua identità alla Juventus. Speciale Champions ONLINE sull’app di Bazr! #vivaelfutbol #championsleague #juventus #spal - facebook.com facebook
Spalletti-Frattesi, ci riproviamo? Scossa Petrachi: "Baroni può e deve dare di più" Bernardeschi show. Messaggio alla Juve Buongiorno con la prima pagina di venerdì 12 dicembre di Tuttosport x.com
Napoli Juve : Spalletti rincorre Allegri per dargli la mano a fine partita prima del tunnel