Spalletti spiega la ricetta per essere un campione | Una giocata non basta più | se no gli altri ti massacrano e ti vengono a stanare… A cosa ha fatto riferimento!

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Bologna, l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha condiviso la propria visione su cosa sia necessario per diventare un campione. Con parole chiare, ha spiegato che una semplice giocata non basta più, sottolineando l'importanza di costanza e intelligenza tattica per evitare di essere facilmente neutralizzati dagli avversari.

Spalletti, allenatore della Juve, ha svelato la ricetta per essere un campione nella conferenza stampa di vigilia del Bologna. Le sue parole. In conferenza stampa alla vigilia di Bologna Juve, Luciano Spalletti ha parlato del concetto di personalità. Le sue dichiarazioni. PIU’ LEGGERI DOPO IL PAFOS – «La personalità è un elemento fondamentale nel calcio. Ma se una volta ce l’aveva chi rischiava la giocata, ora ci vuole questa personalità nell’accettare la partita tutto campo, nell’andare a indirizzarla dove tu vuoi, al di là del gesto tecnico. Ci sono equilibri, bisogna vedere dove dare più forza, dove togliere e dove mettere. Juventusnews24.com Spalletti esonerato! Caos Italia e conferenza lasciata all'improvviso - Fatale la rovinosa caduta contro la Novergia, che ha compromesso la qualificazione al prossimo Mondiale 2026. tuttosport.com “Non andremo più in ritiro: è una fatica maggiore, diventa ruggine per i muscoli e la testa”: #Spalletti spiega così la decisione di non portare più la squadra in ritiro prima delle partite ??? Siete d’accordo x.com Il Bianconero. . “Non andremo più in ritiro: è una fatica maggiore, diventa ruggine per i muscoli e la testa”: #Spalletti spiega così la decisione di non portare più la squadra in ritiro prima delle partite ??? Siete d’accordo - facebook.com facebook © Juventusnews24.com - Spalletti spiega la ricetta per essere un campione: «Una giocata non basta più: se no gli altri ti massacrano e ti vengono a stanare…». A cosa ha fatto riferimento!

Spalletti ringrazia lo spicchio della Sud - Giornata 18 - Serie A TIM 2016/17

Video Spalletti ringrazia lo spicchio della Sud - Giornata 18 - Serie A TIM 2016/17 Video Spalletti ringrazia lo spicchio della Sud - Giornata 18 - Serie A TIM 2016/17