Spalletti difende fortemente i suoi giocatori | Non mi convincerete a farmi pensare che questi limiti non riusciremo a superarli Il tecnico fa quadrato attorno alla Juventus!

In vista della sfida contro il Bologna, l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha espresso un forte sostegno ai suoi giocatori, respingendo ogni dubbio sui limiti della squadra. Durante la conferenza stampa di vigilia, Spalletti ha sottolineato la fiducia nel gruppo e ha fatto quadrato attorno ai calciatori, dimostrando determinazione e fiducia nel potenziale della Juventus.

Spalletti, allenatore della Juve, ha voluto difendere fortemente i suo giocatori nella conferenza stampa di vigilia del Bologna. Le sue parole. In conferenza stampa alla vigilia di Bologna Juve, Luciano Spalletti ha voluto fare quadrato attorno ai suoi giocatori. Le sue dichiarazioni. SI ASPETTAVA QUESTE DIFFICOLTA’ – «Non mi convincerete a non aspettarmi grandi cose dai ragazzi, non mi convincerete a farmi pensare che questi limiti non riusciremo a superarli. Ho accettato di venire credendo questo, nel mio lavoro è sempre stata complicata. Ho creduto qualche volta di non farcela nel mio lavoro ma è corretto ragionare così, un allenatore deve essere condizionato in questa ossessione di poter migliorare questa squadra. Juventusnews24.com Spalletti legge Bologna-Juve: "La tavola rotonda, l'oltre uomo, il difensore usabile. Il ritiro corrode" - "Fa piacere sentire la passione della famiglia Elkann", le parole dell'allenatore bianconero in conferenza stampa ... msn.com

