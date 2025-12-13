Spalletti | Da Vincenzo Italiano si possono imparare molte cose lo consigliai anche a De Laurentiis

In vista della sfida tra Bologna e Juventus, Luciano Spalletti ha commentato l'importanza di imparare da Vincenzo Italiano, consigliandolo anche a De Laurentiis. Durante la conferenza stampa della vigilia, l'allenatore ha condiviso le sue riflessioni sul calcio e sull’esperienza di Italiano, sottolineando il valore delle competenze e delle strategie adottate dagli allenatori di successo.

Alla vigilia di Bologna- Juventus, Luciano Spalletti ha così parlato in conferenza stampa. Le parole di Spalletti. Pochi minuti fa è stato pubblicato un comunicato da John Elkann. Un commento? «Anche se sono arrivato da poco, fa piacere sentire la forza e la passione di John Elkann e della famiglia per questo club. Sta a noi dare sostanza e concretezza a questa passione, onorando il passato e costruendo un futuro dello stesso livello o migliore, come ci ha detto lui stesso quando è venuto a trovarci». Come stanno Bremer e Rugani? Il fatto di poter lavorare in una settimana libera agevolerà il passaggio al nuovo sistema? «Rugani è già utilizzabile, anche se con qualche limite. Ilnapolista.it

