Spalletti contro i ritiri | il ritiro è una fatica maggiore Non è che se sei privilegiato non devi essere libero

Luciano Spalletti interviene sulla questione dei ritiri, sottolineando le differenze tra fatica e privilegi. In conferenza stampa, il tecnico ha illustrato le ragioni della sua scelta di non adottare il ritiro, evidenziando la sua visione sulla libertà dei calciatori e sull'importanza di mantenere un equilibrio tra impegno e benessere personale.

In conferenza stampa Luciano Spalletti ha spiegato la scelta di non andare in ritiro, chiarendo la sua visione sul tema. Dunque, non era una decisione presa solo in vista di Napoli. Le parole di Spalletti. «Non andremo più in ritiro perché il ritiro non è un luogo, ma una condizione mentale, perché è una fatica maggiore. A voi non sembrerà così, ma io so bene tutte le strade da percorrere. Se la condizione mentale dei ragazzi è corretta, come è alla Juve, in ritiro non si va. Poi se ci sono condizioni differenti in ritiro ci si sta sempre, chi fa questo sport sa che dipende dai risultati. Le cose vanno fatte in maniera corretta, non è che se sei privilegiato non devi essere libero.

