Spal che vince non si cambia? Il mister riflette Ma in avanti Moretti e Piccioni scalpitano

Il testimone tra continuità e nuove opportunità si presenta in casa Spal, dove il mister Di Benedetto riflette sulla formazione e le strategie future. Con Moretti e Piccioni pronti a scendere in campo, la squadra si prepara alla trasferta di Faenza, nonostante l’assenza forzata del tecnico siciliano. La sfida si preannuncia ricca di tensione e spunti tattici.

Squadra che vince non si cambia? Mister Di Benedetto a Faenza sconterà il secondo e ultimo turno di squalifica comminato in seguito all’espulsione rimediata col Sanpaimola, ma il tecnico siciliano troverà comunque il modo di fornire ai propri giocatori tutte le indicazioni del caso quasi come se fosse in panchina. Come del resto è accaduto domenica scorsa, quando si era posizionato nel cuore della gradinata. Piuttosto, l’allenatore sta valutando con attenzione le scelte da compiere nell’ultima gara del girone di andata. Con due prime punte del calibro di Moretti e Piccioni finalmente a disposizione, la tentazione di schierare un centravanti di ruolo è forte. Sport.quotidiano.net Spal che vince non si cambia? Il mister riflette. Ma in avanti Moretti e Piccioni scalpitano - 1, con Cozzari falso nove, potrebbe essere riproposto domani, almeno dal primo minuto ... sport.quotidiano.net

L'ex Spal, arrivato nel mercato estivo, ha ritrovato il gol, fiducia e serenità nel nuovo ruolo di seconda punta cucito da mister Vincenzo Maiuri.

