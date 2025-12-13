SpaceX verso una valutazione da 800 miliardi di dollari
SpaceX si avvicina a una valutazione record di circa 800 miliardi di dollari, segnando un traguardo senza precedenti per una società non quotata. Questa crescita riflette il successo delle sue innovazioni e il ruolo di primo piano nel settore spaziale e tecnologico.
SpaceX si avvicina a una valutazione senza precedenti per una società non quotata, arrivando a sfiorare gli 800 miliardi di dollari. A riferirlo è il New York Times, secondo cui una recente operazione interna sulle azioni, fissata a 421 dollari per titolo, porterebbe l’azienda fondata da Elon Musk a diventare la società privata di maggior valore al mondo. A quel livello, SpaceX supererebbe anche OpenAI, oggi stimata intorno ai 500 miliardi di dollari. La società attiva nella produzione di razzi e satelliti ha informato i dipendenti dell’intenzione di procedere con il riacquisto di azioni interne, un passaggio che implica una valutazione complessiva prossima agli 800 miliardi e che si inserisce in un percorso di preparazione a una possibile quotazione in Borsa già dal prossimo anno. Lettera43.it
