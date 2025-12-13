SpaceX valutata 800 miliardi di dollari la società di Musk è la più preziosa al mondo?
SpaceX potrebbe diventare la società privata più preziosa al mondo, con una valutazione stimata di circa 800 miliardi di dollari. Secondo il New York Times, l'azienda di Elon Musk, specializzata in razzi e satelliti, supera così il record precedente di OpenAI, aprendo nuove prospettive nel settore tecnologico e aerospaziale.
