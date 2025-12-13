SpaceX valutata 800 miliardi di dollari la società di Musk è la più preziosa al mondo?

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SpaceX potrebbe diventare la società privata più preziosa al mondo, con una valutazione stimata di circa 800 miliardi di dollari. Secondo il New York Times, l'azienda di Elon Musk, specializzata in razzi e satelliti, supera così il record precedente di OpenAI, aprendo nuove prospettive nel settore tecnologico e aerospaziale.

(Adnkronos) – SpaceX può diventare la società privata più preziosa del mondo. Secondo quanto riportato dal New York Times, l'azienda di Elon Musk, che produce principalmente razzi e satelliti, sarebbe prossima a essere valutata circa 800 miliardi di dollari, una cifra record che supererebbe il primato, da 500 miliardi, finora mantenuto da OpenIA, società di . Periodicodaily.com

spacex valutata 800 miliardiSpace X valutata 800 miliardi di dollari. Sarebbe la prima società privata al mondo - La SpaceX di Elon Musk valutata 800 miliardi di dollari, mentre si prepara a quotarsi in borsa. msn.com

spacex valutata 800 miliardiSpaceX valutata 800 miliardi di dollari - SpaceX, la società spaziale di Elon Musk, si avvia a essere valutata 800 miliardi di dollari. tio.ch

Immagine generica

Demand for reusable rockets propel SpaceX 2026 IPO bid | Valuation climbs towards $800B @watchCBX

Video Demand for reusable rockets propel SpaceX 2026 IPO bid | Valuation climbs towards $800B @watchCBX