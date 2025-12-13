SpaceX vale 800mld la più preziosa

SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk, sta per raggiungere un valore di 800 miliardi di dollari, diventando la società privata più preziosa al mondo. Questa crescita straordinaria riflette l'importante ruolo che l'azienda sta assumendo nel settore aerospaziale e tecnologico globale.

8.23 SpaceX, la società spaziale di Elon Musk, si avvia a diventare la società privata più preziosa al mondo. Lo scrive il New York Times. L'azienda ha annunicato ieri ai dipendenti che avrebbe acquistato azioni interne a 421 dollari l'una. Questo porterebbe il valore di SpaceX a circa 800 miliardi di dollari,facendole superare Open AI: l'azienda che si occupa di intelligenza artificiale vale 500mld. Possibile a inizio 2026 un' offerta pubblica d'acquisto su SpaceX. Servizitelevideo.rai.it Ora SpaceX vale 350 miliardi di dollari - Il prezzo di 185 dollari per azione la rende la startup non quotata in Borsa con il maggior valore al mondo NEW YORK - tio.ch SpaceX ora vale 350 miliardi, è la startup non quotata di maggior valore al mondo - La valutazione di SpaceX è salita a 350 miliardi di dollari in seguito a una transazione interna, con la quale un gruppo di investitori ha comprato azioni della società per un controvalore fino a 1,25 ... corriere.it Elon #Musk lo conferma: #SpaceX punta alla quotazione in borsa nel 2026, con un’IPO da oltre 30 miliardi di dollari che potrebbe spingere il valore complessivo della società oltre i mille miliardi. Leggi l'articolo completo online al link lnkd.in/d3xsSgBM x.com Elon Musk sembra aver confermato le indiscrezioni secondo cui SpaceX si starebbe preparando a sbarcare in Borsa nel nuovo anno, con una valutazione stimata oltre i mille miliardi di dollari: un’operazione che potrebbe trasformarsi nella più grande Ipo di se - facebook.com facebook